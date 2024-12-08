Подразделения Вооруженных сил Украины численностью до трех бригад попали в оперативное окружение под Курахово в Донецкой народной республике. Об этом заявил отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков в ходе эфира на своем YouTube-канале.

«Окружили нас с трех сторон. Там сейчас оперативный карман, то есть оперативное окружение», — сказал он.

По данным Старикова, в окружении находятся от двух до трех бригад ВСУ. Он не исключил, что «оперативное окружение может перерасти в котел».

«Самые тяжелые бои сейчас возле Курахово», — подчеркнул отставной полковник СБУ.

6 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что российские войска полностью контролируют подступы к городу с северной, восточной и северо-западной сторон, а также частично с южной. По его словам, восточная часть города находятся под контролем ВС России, боевые действия продолжаются в центральной и южной части Курахово.

Ранее на Украине заявили, что ВСУ стоят перед угрозой потери пяти городов в ДНР.