Израиль ударил по исследовательскому центру в Дамаске

Израиль нанес удар по исследовательскому центру в Дамаске, где иранские ученые якобы разрабатывали ракеты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Израиль нанес три авиаудара по крупному комплексу безопасности в районе Кафр-Сусе сирийской столицы, а также по исследовательскому центру», — говорится в сообщении.

До этого поступила информация, что в Дамаске произошел пожар в квартале правительственных зданий после ударов ВВС Израиля.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор. В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Позже в МИД России заявили, что политик решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее израильская армия установила контроль над горой в Сирии.