Очевидцы рассказали об обстановке у российской авиабазы Хмеймим

Обстановка возле авиационной базы Воздушно-космических сил РФ в Хмеймиме в Сирии спокойная. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российские военные находятся на базе, «все спокойно».

«Перестрелок с боевиками не было», — рассказал очевидец.

Также стало известно, что представители сирийской оппозиции взяли под контроль город Джебла, который расположен рядом с авиабазой Хмеймим. Кроме того, сообщалось, что в Сирии вооруженные повстанцы вошли в Тартус на побережье Средиземного моря, где расположена база российского Военно-морского флота (ВМФ).

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как передавало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Позже в МИД России заявили, что политик решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с российскими базами в Сирии.