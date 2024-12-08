Сирийская оппозиция взяла под контроль Джеблу у авиабазы РФ Хмеймим

Представители сирийской оппозиции взяли под контроль город Джебла, который расположен рядом с авиационной базой Воздушно-космических сил (ВКС) России Хмеймим. Об этом сообщает ТАСС.

«Боевики уже днем были в центре города, сначала была стрельба в воздух, сейчас все спокойно», — заявил источник.

Также стало известно, что в Сирии вооруженные повстанцы вошли в Тартус на побережье Средиземного моря, где расположена база российского ВМФ. В интернете распространились кадры, на которых мятежники опрокидывают статую Хафеза Асада, прошлого президента Сирии и отца покинувшего страну лидера.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как передавало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Позже в МИД России заявили, что политик решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с российскими базами в Сирии.