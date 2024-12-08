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Российские офицеры организовали имитацию ранений военных и похитили 240 млн рублей

СК: шесть офицеров сымитировали ранения 45 военных и похитили свыше ₽240 млн

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Алексей Майшев/РИА Новости

Шесть российских офицеров, в том числе из военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военных, похитив свыше 240 млн рублей. Об этом РИА Новости сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

По его словам, соучастники привлекаются к уголовной ответственности.

Других подробностей Бастрыкин не привел.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ, который увеличивает разовую выплату участникам специальной военной операции (СВО) при ранении, повлекшем инвалидность, с 3 до 4 млн рублей. Порядок распространяется на всех военнослужащих, получивших увечья с начала спецоперации. До этого всем раненным в ходе СВО бойцам выплачивали 3 млн. Сколько теперь получат военные в случае травм — в материале «Газеты.Ru».

В том же месяце генерал-майор медицинской службы, глава «Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий — Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского» Минобороны РФ Александр Есипов рассказал «Газете.Ru», что чаще всего бойцы СВО получают минно-взрывные ранения, поражения тканей при воздействии кассетных боеприпасов и ожоги.

Ранее участник СВО впал в кому после ранения в палец.

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