В военном госпитале Вишневского перечислили самые частые травмы бойцов СВО

Чаще всего бойцы СВО получают минно-взрывные ранения, поражения тканей при воздействии кассетных боеприпасов и ожоги, рассказал «Газете.Ru» генерал-майор медицинской службы, глава «Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий — Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации Александр Есипов.

«Сейчас вообще война другая – применяются высокоточные снаряды, беспилотники, кассетные боеприпасы, гораздо более совершенные мины. В них гораздо больше энергетический потенциал, кинетическая энергия. Наступает, например, боец на мину, получает, вроде бы, с виду относительно незначительные повреждения. Хотя за счет отдаленных повреждений имеется очень большая зона молекулярного сотрясения тканей и спустя некоторое время часть из них погибает, формируются множественные тромбозы в сосудах и есть высокий риск потерять не только конечность, но и жизнь», – рассказал Есипов.

При минах часто страдают ноги – стопы и голени, кассетные боеприпасы иногда оставляют небольшое повреждение на коже, но на самом деле внутреннее поражение очень большое и требует особенного внимания врачей, отмечает специалист.

«Но, учитывая опыт и уровень оказания помощи, в наш Центр высоких технологий обычно направляют наиболее серьезные ранения, в большинстве сочетанные, то есть с поражением нескольких анатомических областей», – рассказал врач.

Подробнее о том, как лечат бойцов СВО — в интервью Есипова «Газете.Ru».

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