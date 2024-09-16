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Боец СВО впал в кому после ранения в палец

«Самара Онлайн»: военный из Курганской области впал в кому после ранения в палец

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Depositphotos

Участник спецоперации из Курганской области впал в кому после ранения в палец. Об этом сообщает издание «Самара Онлайн».

Мужчина подписал контракт с министерством обороны в июне текущего года. В середине июля он получил ранение — в его указательном пальце застрял осколок. С тех пор участник специальной военной операции побывал в нескольких госпиталях. За полтора месяца палец успел сильно опухнуть.

В конце августа связь с мужчиной пропала. Позже родственникам военного сообщили, что во время операции у него резко упало давление, через несколько дней состояние бойца улучшилось. Сестра мужчины обвинила медицинский персонал в безразличии к судьбе ее родственника, обратившись в военную прокуратуру. После этого с ней связался один из врачей.

«Мозг не получал кислород, клетки начали отмирать. Прогноз неблагоприятный, мало кому удается вернуться к нормальной жизни», — пересказала женщина вердикт врача.

До этого военный врач группировки российских войск «Днепр» с позывным «Дастан» сообщил, что самые распространенные ранения в зоне спецоперации наносятся кассетными боеприпасами и FPV-дронами.

Ранее в Госдуме поддержали проект об освобождении участников СВО от наказания на стадии суда.

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