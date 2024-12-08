Поддерживаемые Турцией повстанцы вошли в удерживаемый курдами Манбидж

Поддерживаемые Турцией повстанцы, захватившие власть в Сирии, вошли в удерживаемый формированиями курдов город Манбидж, расположенный на севере республики, передает Sky News.

Как сообщил источник телеканала, боевики изгнали курдов из центра города. Операция проходила при поддержке авиации. В прошлом мятежники и курдские «Силы демократической Сирии» действовали вместе, чтобы противодействовать силам правительства Сирии.

Турция против курдов Острая фаза конфликта между Турцией и Рабочей партией Курдистана тянется с 1984 года, когда партия начала повстанческую борьбу против турецких властей.



В 2013 году лидер РПК Абдулла Оджалан, который к тому моменту находился в тюрьме около 14 лет, привал сторонников провести конгресс для мирного урегулирования курдской проблемы. Тогда же военные подразделения РПК были выведены в соседний Иракский Курдистан с согласия местного правительства. Члены РПК укрепились в горах Кандиль вдоль границ с Турцией и Ираном.



В 2015 году конфликт вошел в новую фазу. 25 июля ВВС Турции нанесли несколько авиационных ударов по позициям боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) на сирийско-турецкой границе. Помимо атаки позиций ИГ, турецкая авиация подвергла ударам и позиции курдов, которые также сражались против «Исламского государства». Турецкое руководство заявило, что атаки по курдам были направлены на защиту национальной безопасности Турции. Руководство РПК, в свою очередь, решило прервать соглашение прекращении огня.



С тех пор Турция последовательно проводит операции против РПК, которые включали себя действия в Сирии и на севере Ирака.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как передавало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Позже в МИД России заявило, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее житель Дамаска рассказал об обстановке после прихода мятежников.