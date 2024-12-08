Поддерживаемые Турцией повстанцы вошли в удерживаемый курдами Манбидж

Поддерживаемые Турцией повстанцы, захватившие власть в Сирии, вошли в удерживаемый формированиями курдов город Манбидж, расположенный на севере республики, передает Sky News.
Как сообщил источник телеканала, боевики изгнали курдов из центра города. Операция проходила при поддержке авиации. В прошлом мятежники и курдские «Силы демократической Сирии» действовали вместе, чтобы противодействовать силам правительства Сирии.
28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.
В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как передавало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Позже в МИД России заявило, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Ранее житель Дамаска рассказал об обстановке после прихода мятежников.