Израиль нанес удары по сирийским базам после свержения Асада

Израиль нанес удары по сирийским базам после сообщений о свержении президента Сирии Башара Асада. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на израильские и арабские СМИ.

Удары пришлись на южные районы Сирии и территории близ Дамаска. Предполагается, что целью были склады с оружием и боеприпасами.

На данный момент израильское военное командование не подтверждало эту информацию официально.

До этого сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал на границу с Сирией. По его словам, падение «режима Асада» — это прямой результат ударов, которые Израиль нанес по Ирану и «Хезболле».

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее в посольстве РФ рассказали, есть ли пострадавшие россияне в Сирии.