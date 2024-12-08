В Дамаске зафиксировали несколько взрывов

Несколько взрывов произошли в столице Сирии. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По информации журналистов, звуки взрывов раздались в квартале Меззе и недалеко от горы Касьюн. Другие подробности об обстановке в городе Дамаске пока не поступали.

Ситуация на территории Сирии осложнилась после того, как 28 ноября вооруженные группировки местной оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска. Взяв под свой контроль город Алеппо, они за полторы недели заняли населенные пункты Хомс и Хама. Впоследствии вооруженные группировки подошли к столице страны, а активизировавшиеся на этом фоне курдские «Силы демократической Сирии» взяли под свой контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря представители оппозиции захватили Дамаск. Новостное агентство Reuters писало, что командование армии страны объявило о «завершении» правления президента Сирии Башара Асада.

Комментируя случившееся, в министерстве иностранных дел РФ заявили о решении Башара Асада оставить пост главы государства и покинуть страну. Перед этим он дал указание «осуществить передачу власти мирным путем», рассказали в ведомстве.

«Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее пользователи социальных сетей вспомнили «пророчество» бывшего председателя ЛДПР Владимира Жириновского о свержении Башара Асада.