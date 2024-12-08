В Кремле опровергли данные Трампа о потерях России в конфликте с Украиной

Данные избранного президента США Дональда Трампа о потерях российской армии в украинском конфликте отражают позицию Украины и изложены в ее трактовке. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается приведенных цифр о потерях с обеих сторон, то очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие», — сказал Песков на брифинге.

По его словам, потери украинской армии кратно превышают потери с российской стороны.

Если боевые действия продолжатся такими темпами, считает представитель Кремля, это приведет к полному истощению ВСУ и понижению мобилизационного возраста на Украине до 18 лет, а также ужесточению насильственной мобилизации.

8 декабря Трамп в соцсети Truth Social назвал потери Украины и России в конфликте и призвал стороны прекратить это «безумие» и договориться о прекращении огня. Он также заявил о желании Киева заключить сделку с Москвой.

Ранее Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.