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Лидер сирийских повстанцев запретил приближаться к госучреждениям

Повстанцы обещали оставить сирийские госучреждения под контролем премьера

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Mahmoud Hassano/Reuters

Лидер сирийских повстанцев Ахмед аш-Шараа запретил приближаться к государственным учреждениям, которые останутся под надзором премьер-министра страны Мохаммада Гази аль-Джалали до официальной передачи власти. Об этом сообщило агентство Reuters.

Сирийский офицер заявил агентству, что 8 декабря президент Сирии Башар Асад бежал из Дамаска после того, как повстанцы вошли в столицу страны. Командование сирийской армии уведомило офицеров о том, что 24-летнее правление Асада закончилось. По данным агентства, он вылетел в неизвестном направлении.

Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что остается в своем доме и готов поддерживать преемственность правления. Он также выразил готовность сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ.

Ранее подразделения армии Сирии покинули центр Дамаска.

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