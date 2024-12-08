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В Дамаске произошли взрывы

Sham FM: в столице Сирии Дамаске произошли взрывы

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Sham FM/Reuters

В столице Сирии Дамаске произошли взрывы. Об этом сообщила радиостанция Sham FM.

Другие подробности не приводятся.

Незадолго до этого стало известно, что международный аэропорт Дамаска прекратил принимать и отправлять рейсы.

Катарский телеканал Al Jazeera также сообщал, что боевики вооруженных формирований начали заходить в Дамаск. Телеканал Al Mayadeen передавал, что антиправительственные группировки вошли в город Хомс. Как писала газета The Wall Street Journal 7 декабря, его потеря лишит правительство Сирии доступа к побережью Средиземного моря, где сконцентрировано лояльное к Асаду алавитское меньшинство.

Сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

Ранее CNN сообщил о боях в Дамаске.

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