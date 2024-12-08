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CNN сообщил о боях в Дамаске

CNN: на улицах Дамаска происходят бои, город пал

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Mahmoud Hassano/Reuters

На улицах Дамаска — столицы Сирии — происходят вооруженные столкновения между повстанцами и правительственными войсками. Об этом пишет CNN.

«Я видел, как повстанцы двигались по внутренним переулкам Барзеха в сторону улицы Полицейского клуба, и я слышал очень громкие звуки столкновений. Электричество отключено, а интернет очень слабый, люди остаются в своих домах», — сообщил местный житель.

Ночью в Дамаск вошли разведывательные подразделения в поисках президента Сирии Башара Асада, но не смогли его найти, отметил источник издания.

«В военном отношении Дамаск пал», — подчеркнул собеседник CNN.

Специальные отряды повстанцев в настоящее время занимают ключевые позиции в «стратегических местах» Дамаска.

Незадолго до этого катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что боевики вооруженных формирований якобы начали заходить в столицу Сирии Дамаск.

Кроме того, ливанский телеканал Al Mayadeen заявил, что антиправительственные группировки вошли в город Хомс в Сирии и контролируют его районы. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что потеря Хомса лишит правительство доступа к побережью Средиземного моря, где сконцентрировано лояльное к сирийскому президенту Башару Асаду алавитское меньшинство.

Ранее в Турции раскрыли, какие страны стоят за наступлением террористов в Сирии.

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