Военнопленный сообщил, что ВСУ пытались уничтожить «Бабой-ягой» своих сослуживцев

Украинские военнослужащие предприняли попытку уничтожить своих сослуживцев, сдавшихся в плен в Курской области, с помощью беспилотника «Баба-яга» и миномета. Об этом заявил украинский военнопленный Вячеслав Рябина в беседе с РИА Новости.

Оператор дрона «Баба-яга» сбрасывал снаряды на украинских десантников из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, уточнил собеседник издания. Кроме того, ВСУ выстрелили по группе сдавшихся в плен из 120-миллиметрового миномета, сказал он.

«Потом все затихло. Потом пришли военнослужащие (ВС России. — «Газета.Ru»), нас забрали и повели», — добавил Рябина.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины за сутки лишились свыше 380 бойцов в Курской области. В Минобороны РФ добавили, что всего за время боевых действий в российском регионе противник потерял свыше 38,8 тысячи военнослужащих.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось, что Украина лишилась почти половины захваченных в Курской области территорий.