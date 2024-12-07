Российские и сирийские военные за неделю ликвидировали 2,5 тысячи боевиков

Сирийские вооруженные силы совместно с Воздушно-космическими силами России в течение недели ликвидировали 2,5 тысячи террористов. Об этом сообщает сирийское государственное агентство телерадиовещания, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о боевиках «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России).

До этого сообщалось, что сирийские вооруженные силы совместно с ВКС РФ нанесли массированные удары по позициям и путям снабжения боевиков в провинциях Хомс и Хама.

Кроме того, армия Сирии передислоцировалась и создала прочный кордон обороны в провинциях Дераа и Эс-Сувейде.

28 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии объявило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация начала наносить удары по скоплениям боевиков.

Ранее WSJ узнала о предложении Асаду покинуть Сирию.