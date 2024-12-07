Сирийская армия укрепила оборону в двух провинциях

Армия Сирии передислоцировалась и создала прочный кордон обороны в провинциях Дераа и Эс-Сувейде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления высшего командования Вооруженных сил Сирии.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после атак боевиков на армейские контрольно-пропускные пункты и блокпосты. Целью атак оппозиционных сил назвали отвлечение подразделений, которые начали восстанавливать контроль над провинциями Хомс и Хама.

До этого сообщалось, что сирийские вооруженные силы совместно с Воздушно-космическими силами России нанесли массированные удары по позициям и путям снабжения боевиков в провинциях Хомс и Хама.

28 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии объявило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация начала наносить удары по скоплениям боевиков.

Ранее WSJ узнала о предложении Асаду покинуть Сирию.