Российские и сирийские военные нанесли удары по террористам

Сирийские вооруженные силы совместно с Воздушно-космическими силами России нанесли массированные удары по позициям и путям снабжения боевиков в провинциях Хомс и Хама. Об этом сообщается в заявлении министерства обороны САР, передает РИА Новости.

Отмечается, что удары были нанесены ствольной и реактивной артиллерией.

Известно также, что российские и сирийские военные нанесли совместные удары по террористам на северо-востоке провинции Хомс. Ликвидированы 10 боевиков и единиц их техники.

28 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии объявило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация начала наносить удары по скоплениям боевиков.

Ранее WSJ узнала о предложении Асаду покинуть Сирию.