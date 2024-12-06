Стало известно о попытке ВСУ атаковать Крымский мост польскими катерами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крымский мост с помощью новейших польских безэкипажных катеров (БЭК) «Гавия». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, Польша передала ВСУ морские дроны сразу после испытаний, которые прошли 18 ноября в польском городе Гдыня.

Помимо БЭК «Гавия», в атаке были задействованы украинские катера Magura-V5 и Sea Baby. В ВСУ планировали, что до моста должны были доплыть около 10 БЭК, однако российские военные уничтожили все надводные дроны.

6 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские моряки обнаружили и уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ у берегов Черного моря. Это произошло в период с 7:00 до 12:00, в пятницу, 6 декабря. Украинские дроны зафиксировала морская авиация Черноморского флота.

1 декабря сообщалось, что Министерство обороны Украины начало использовать специальный камуфляж для покраски малых бронированных артиллерийских катеров, который был разработан в Великобритании еще в период Первой мировой войны

В середине ноября издание Condottiero писало, что российские войска уничтожили в Одессе десантно-штурмовые катера шведской постройки типа CombatBoat 90H, которые накануне публично презентовал командующий Военно-морских сил Дании контр-адмирал Хенрик Рюберг.

Ранее Австралия пообещала подарить ВСУ 14 военных катеров.