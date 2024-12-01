Украина показала военные катера, невидимые для БПЛА

Министерство обороны Украины начало использовать специальный камуфляж для покраски малых бронированных артиллерийских катеров, который был разработан в Великобритании еще в период Первой мировой войны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на публикацию ведомства в социальных сетях.

На представленных катерах класса Island нанесены зубчатые узоры различных оттенков серого цвета, что значительно усложняет их распознавание с помощью оптических устройств. Этот способ маскировки частично утратил свою актуальность с распространением радарных технологий.

Эксперт по морским силам Института объединенных Вооруженных сил Великобритании Сидхарт Каушал отметил, что этот камуфляж действительно напоминает классический ослепляющий. Его основная цель, вероятнее всего, заключается в том, чтобы затруднить работу оптических датчиков на беспилотниках, не оснащенных корабельными радарами.

Согласно замыслу, использование угловатых форм и контрастных цветов затрудняет определение габаритов, курса и скорости судна, что, в свою очередь, снижает вероятность точного попадания.

Отмечается, что Украина не первая страна, вернувшая данный тип камуфляжа в последние годы. В 2021 году новый патрульный корабль британского флота HMS Tamar был перекрашен в ослепляющий камуфляж, что стало первым случаем его применения со времен 1945 года.

17 ноября министерство обороны Российской Федерации сообщило, что морская авиация Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожила четыре безэкипажных катера.

Ранее Австралия пообещала подарить ВСУ 14 военных катеров.