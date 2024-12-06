Военные обнаружили и уничтожили шесть безэкипажных катеров в Черном море

Российские военные обнаружили и уничтожили шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) у берегов Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что это произошло в период с 7:00 до 12:00, в пятницу, 6 декабря. Устройства зафиксировала морская авиация Черноморского флота.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 декабря российские силы противовоздушной обороны уничтожили над территориями Воронежской, Курской, Белгородской областями, а также над республикой Крым 33 беспилотника ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.