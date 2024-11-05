Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Австралия безвозмездно передаст ВСУ 14 военных катеров для использования в Черном море

Министерство обороны Австралии безвозмездно передаст Украине 14 боевых катеров

close
ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Австралия безвозмездно передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) 14 военных катеров общей стоимостью более $9 млн. Об этом, ссылаясь на заявление министра обороны страны Ричарда Марлза, сообщает ТАСС.

По его словам, эти быстрые и маневренные катера позволят Украине укрепить безопасность и обеспечить береговую охрану. Они помогут ВСУ противостоять российским атакам в Черном море.

Марлз напомнил, что общий объем военной помощи, оказанной Австралией Украине, превышает $856 млн. Еще около $131 млн Канберра отправила в качестве гуманитарной помощи.

2 ноября сообщалось, что Австралия поставила на Украину авиационные бомбы JDAM-ER, которые власти сняли с вооружения армии страны.

17 октября министерство обороны Австралии анонсировало выделение нового пакета военной помощи Украине на общую сумму $164 млн. Также в ведомстве рассказали, что Канберра планирует отправить в зону конфликта 49 танков M1A1 Abrams, выведенных из эксплуатации.

Ранее был раскрыт суммарный объем военной помощи ЕС Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами