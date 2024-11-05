Австралия безвозмездно передаст ВСУ 14 военных катеров для использования в Черном море

Австралия безвозмездно передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) 14 военных катеров общей стоимостью более $9 млн. Об этом, ссылаясь на заявление министра обороны страны Ричарда Марлза, сообщает ТАСС.

По его словам, эти быстрые и маневренные катера позволят Украине укрепить безопасность и обеспечить береговую охрану. Они помогут ВСУ противостоять российским атакам в Черном море.

Марлз напомнил, что общий объем военной помощи, оказанной Австралией Украине, превышает $856 млн. Еще около $131 млн Канберра отправила в качестве гуманитарной помощи.

2 ноября сообщалось, что Австралия поставила на Украину авиационные бомбы JDAM-ER, которые власти сняли с вооружения армии страны.

17 октября министерство обороны Австралии анонсировало выделение нового пакета военной помощи Украине на общую сумму $164 млн. Также в ведомстве рассказали, что Канберра планирует отправить в зону конфликта 49 танков M1A1 Abrams, выведенных из эксплуатации.

Ранее был раскрыт суммарный объем военной помощи ЕС Украине.