ВС РФ уничтожили в Одессе представленные адмиралом НАТО катера для ВСУ

Российские войска уничтожили в Одессе десантно-штурмовые катера шведской постройки типа CombatBoat 90H, которые на днях были публично продемонстрированы командующим Военно-морских сил Дании контр-адмиралом Хенриком Рюбергом. Об этом сообщает Condottiero.

«Были показаны четыре катера, которые, согласно сообщениям украинских сетевых источников, были получены Украиной из состава ВМС Швеции с передачей правительствами Швеции и Нидерландов. Сегодня часть из них уничтожена. Часть повреждена», — говорится в сообщении.

Днем 15 ноября российский журналист Борис Рожин заявил, что войска РФ в ходе атаки на одесский порт могли уничтожить немецкую зенитную самоходную установку (ЗСУ) Gepard. Журналист также опубликовал короткую видеозапись, на которой запечатлен некий взрыв.

В четверг вечером сильные взрывы прогремели в Одессе. Работа одной из котельных в городе была остановлена после взрыва, сообщил мэр города Геннадий Труханов. Он уточнил, что вынужденно прекращена работа одной из котельных города.

Ранее специалист назвал причину повышенного уровня радиации в Одессе.