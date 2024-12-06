В Иране допустили отправку в Сирию вооружения

Иран может отправить в Сирию ракеты, беспилотники и военное оборудование. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

«Вероятно, что Тегерану нужно будет отправить военное оборудование, ракеты и дроны в Сирию», — сказал источник.

По его словам, в настоящее время Иран оказывает помощь Сирии с разведывательными данными.

Также чиновник отметил, что Иран решил увеличить число военных советников в Сирии, а также принял меры для отправки туда сил.

В беседе с Reuters иранский чиновник заявил, что Иран и Ирак рассматривают создание совместных оборонных проектов с участием в них сил «исламского сопротивления» или регулярных армий.

3 декабря министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна готова рассмотреть вопрос об отправке своих сил в Сирию, если со стороны Дамаска поступит соответствующий официальный запрос.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Телеканал CNN сообщал, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Ранее сообщалось, что переговоры Ирана, Турции и России по Сирии могут пройти в Дохе 7-8 декабря.