Стала известна дата встречи Ирана, Турции и России по Сирии

Переговоры в рамках астанинского формата между Ираном, Турцией и Россией вокруг ситуации в Сирии могут пройти в Дохе 7–8 декабря, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи, его слова приводит агентство Fars.

«Вероятнее всего, встреча министров иностранных дел Ирана, России и Турции пройдет в Дохе в начале следующей (иранской) недели (7–8 декабря), встреча пройдет в рамках астанинского формата», — сказал он.

В понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду, что в ближайшее время Турция, Россия и Иран проведут встречу в астанинском формате на уровне министров с целью урегулирования ситуации в Сирии. По словам Фидана, он уже обсуждал восстановление астанинского процесса с российским коллегой Сергеем Лавровым.

С 2011 года на территории Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинском формате участвуют Россия, Иран и Турция, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели — Иордания, Ливан и Ирак.

Ранее в Кремле пообещали продолжить поддержку Сирии.