В Иране заявили о возможном рассмотрении вопроса отправки войск в Сирию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна готова рассмотреть вопрос об отправке своих сил в Сирию. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на катарские СМИ.

Дипломат отметил, что Иран рассмотрит этот вопрос, если со стороны Дамаска поступит соответствующий официальный запрос.

Незадолго до этого Аракчи заявлял, что переговоры в рамках астанинского формата между Ираном, Турцией и Россией вокруг ситуации в Сирии могут пройти в Дохе 7–8 декабря.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Телеканал CNN сообщал, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

2 декабря президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что активизация террористов в Сирии стала частью плана США и Израиля по дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее в Пентагоне сообщили о контактах с Россией по Сирии.