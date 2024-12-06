Иран и Ирак рассматривают создание совместных оборонных проектов с участием в них сил «исламского сопротивления» или регулярных армий. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

«Иран и Ирак изучают (возможность создания. — «Газета.Ru») совместных оборонных проектов с участием группировок «сопротивления» и даже регулярных армий», — заявил источник агентства.

Также агентство сообщило, что министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн провел встречу со своими сирийскими и иранскими коллегами, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. Встреча состоялась после стремительного наступления сирийских повстанцев, которое началось на прошлой неделе, когда они захватили главный северный город Алеппо у поддерживаемого Ираном президента Сирии Башара Асада, а затем в четверг, 5 декабря, захватили город Хама.

С 2011 года на территории Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинском формате принимают участие Россия, Иран и Турция, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели — Иордания, Ливан и Ирак.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что переговоры в рамках астанинского формата между Ираном, Турцией и Россией на тему ситуации в Сирии могут пройти в Дохе 7–8 декабря.

Ранее Ирак закрыл границу с Сирией.