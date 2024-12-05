FT раскрыла подробности наступления боевиков в Сирии

Наступление военизированных группировок в Сирии под руководством «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ) было успешным благодаря серьезной военной реорганизации и поглощению организацией более мелких группировок. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на опрошенных военных экспертов.

Возможности обновленной группировки боевиков стали очевидны на прошлой неделе во время ее «дерзкого рейда» по северной Сирии, отмечает издание.

«За последние четыре-пять лет она [«Хайят Тахрир аш-Шам»] превратилась, по сути, в отполированную протовоенную армию», — считает Аарон Зелин, эксперт аналитического центра Washington Institute.

Собственное производство, в частности беспилотников и ракет, позволило ХТШ создать новые угрозы для режима, который не располагает значительными средствами защиты от беспилотников. По словам экспертов, боевики производят беспилотники в небольших мастерских, расположенных в домах, гаражах или переоборудованных складах, и при необходимости используют для этого 3D-принтеры.

В конце ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. В результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Позднее министерство обороны Сирии объявило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. А 5 декабря сирийские военные сообщили об отступлении за пределы города Хама.

Ранее в США рассказали о поддержке Украиной террористов в Сирии.