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В Сирии назвали «временной тактической мерой» отступление армии из Хамы

Глава МО Сирии Аббас: армия передислоцировала силы из Хамы ради мирных жителей

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Reuters

Отвод сирийских войск из города Хама, расположенного на западе страны, осуществлен ради мирных жителей. Об этом заявил глава минобороны арабской республики Али Махмуд Аббас, выступая с обращением к гражданам страны, сообщает агентство SANA.

«Мы имеем хорошие позиции на поле боя, наши вооруженные силы передислоцировались ради спасения жизней», — сказал министр.

По его словам, армия Сирии перегруппировала свои силы за пределы населенного пункта, «чтобы сохранить жизни мирных жителей».

Аббас также назвал отвод войск «временной тактической мерой».

Он добавил, что сирийские силы продолжают присутствовать в окрестностях города и «полностью готовы выполнить свой национальный долг в соответствии с конституцией страны».

5 декабря сообщалось, что солдаты армии Сирии отступили за пределы Хамы, в который зашли боевики террористических организаций.

Ранее в Кремле заявили, что следят за обстановкой в Сирии.

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