Генштаб ВСУ назвал напряженной обстановку на всей линии фронта

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил в Telegram-канале, что обстановка на всей линии боевого соприкосновения с Россией остается напряженной.

В конце ноября в генштабе также сообщали о сложной и напряженной ситуации для ВСУ на всей линии фронта.

О тяжелой ситуации для украинской армии 3 декабря заявил и мэр Киева Виталий Кличко. Он рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о критической ситуации на поле боя и попросил передать Вооруженным силам Украины крылатые ракеты Taurus. Кличко подчеркнул, что членство в НАТО является для Украины единственной реальной гарантией безопасности.

По мнению финского военного аналитика Эмиля Кастехельми, ВСУ находятся в сложном положении из-за наступательных действий российских войск. Он рассказал, что украинские силы уже длительное время сталкиваются с проблемами в стабилизации фронта, а в ноябре темпы российского наступления лишь увеличились по сравнению с сентябрем и октябрем.

Ранее украинский военный рассказал о неразберихе в офицерском составе ВСУ.