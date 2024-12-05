Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генштаб ВСУ назвал напряженной обстановку на всей линии фронта

Генштаб ВСУ: ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной

close
Vadim Ghirda/AP

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил в Telegram-канале, что обстановка на всей линии боевого соприкосновения с Россией остается напряженной.

В конце ноября в генштабе также сообщали о сложной и напряженной ситуации для ВСУ на всей линии фронта.

О тяжелой ситуации для украинской армии 3 декабря заявил и мэр Киева Виталий Кличко. Он рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о критической ситуации на поле боя и попросил передать Вооруженным силам Украины крылатые ракеты Taurus. Кличко подчеркнул, что членство в НАТО является для Украины единственной реальной гарантией безопасности.

По мнению финского военного аналитика Эмиля Кастехельми, ВСУ находятся в сложном положении из-за наступательных действий российских войск. Он рассказал, что украинские силы уже длительное время сталкиваются с проблемами в стабилизации фронта, а в ноябре темпы российского наступления лишь увеличились по сравнению с сентябрем и октябрем.

Ранее украинский военный рассказал о неразберихе в офицерском составе ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами