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Украинский военный рассказал о неразберихе в офицерском составе ВСУ

Пленный офицер ВСУ Кит рассказал, что на фронте им командовал младший сержант

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Пленный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кит заявил, что на поле боя им командовал младший сержант. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал мужчина, в августе 2023 года его насильно мобилизовали в городе Львове и отправили на Ровенский полигон. Здесь гражданину пообещали, что не пошлют его на передовую, если он пройдет двухмесячные офицерские курсы. В результате Кит согласился и формально стал командиром взвода.

«Младший лейтенант 141-й бригады, 452-го батальона, 2-й роты, 3-го взвода. Я не командовал», — подчеркнул он.

По словам пленного, в реальности его взводом руководил военный в звании младшего сержанта.

«У него больше опыта было, у меня опыта не было, и я говорил <...> это, но все равно меня оставили как бы командиром взвода», — отметил офицер ВСУ.

Он уточнил, что его главной задачей на фронте была фиксация атак Вооруженных сил РФ на позиции его взвода. Также мужчина передавал документы с соответствующими данными вышестоящим командирам.

2 декабря пленный украинский боец Владимир Горбатко сообщил, что военное руководство страны обманом отправило его в Курскую область. Мужчине и его сослуживцам рассказали, что они находятся на российской территории только после того, как они приехали на позицию.

Ранее сдавшийся в плен британский наемник ВСУ выразил желание выучить русский язык.

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