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В Финляндии сообщили о тревожной тенденции для ВСУ на фронте

Аналитик Кастехельми: для ВСУ сложилась тревожная тенденция из-за продвижения РФ

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UKRAINIAN ARMED FORCES/Reuters

Вооруженные силы Украины находятся в сложном положении из-за наступательных действий российских войск. Об этом заявил финский военный аналитик из группы Black Bird Эмиль Кастехельми в интервью Newsweek.

«Ситуация вызывает серьезное беспокойство, и нет оснований полагать, что к декабрю обстановка улучшится», — отметил он.

Кастехельми подчеркнул, что украинские силы уже длительное время сталкиваются с проблемами в стабилизации фронта, а в ноябре темпы российского наступления лишь увеличились по сравнению с сентябрем и октябрем.

Кроме того, по его мнению, российские войска будут продолжать активно наступать в ближайшие месяцы, и нет признаков их ослабления.

О тяжелой ситуации на фронте для ВСУ 3 декабря также заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о критической ситуации на поле боя и попросил передать Вооруженным силам Украины крылатые ракеты Taurus. Градоначальник подчеркнул, что членство в НАТО является для Украины единственной реальной гарантией безопасности.

Ранее в Раде заявили, что Киев может потерять оставшуюся часть ДНР до 20 января.

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