Кличко пожаловался Шольцу на тяжелую ситуацию на фронте

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о критической ситуации на фронте и попросил передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты Taurus. О встрече он сообщил в своем Telegram-канале.

«Подчеркнул, что конкретные действия в поддержке Украины Германией и другими партнерами нужно усилить, потому что ситуация на фронте критическая», — написал Кличко.

Он попросил у Шольца ракеты Taurus, поскольку они вместе с вооружением других стран могли бы усилить позиции ВСУ на фронте.

Градоначальник подчеркнул, что членство в НАТО является для Украины единственной реальной гарантией безопасности.

2 декабря на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве Шольц заявил, что в 2025 году Германия продолжит поставлять Киеву вооружение, включая системы противовоздушной обороны (ПВО), гаубицы и боевые вертолеты.

До этого на встрече с Зеленским Шольц объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи на €650 млн, в который войдут танки Leopard 1, дроны, а также системы ПВО IRIS-T.

Ранее Шольц раскрыл тайну своего чемодана, с которым приехал в Киев.