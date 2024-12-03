Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кличко пожаловался Шольцу на тяжелую ситуацию на фронте

Кличко сообщил Шольцу о критической ситуации на фронте и попросил ракеты Taurus

close
Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о критической ситуации на фронте и попросил передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты Taurus. О встрече он сообщил в своем Telegram-канале.

«Подчеркнул, что конкретные действия в поддержке Украины Германией и другими партнерами нужно усилить, потому что ситуация на фронте критическая», — написал Кличко.

Он попросил у Шольца ракеты Taurus, поскольку они вместе с вооружением других стран могли бы усилить позиции ВСУ на фронте.

Градоначальник подчеркнул, что членство в НАТО является для Украины единственной реальной гарантией безопасности.

2 декабря на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве Шольц заявил, что в 2025 году Германия продолжит поставлять Киеву вооружение, включая системы противовоздушной обороны (ПВО), гаубицы и боевые вертолеты.

До этого на встрече с Зеленским Шольц объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи на €650 млн, в который войдут танки Leopard 1, дроны, а также системы ПВО IRIS-T.

Ранее Шольц раскрыл тайну своего чемодана, с которым приехал в Киев.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами