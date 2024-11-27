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Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте

Генштаб ВСУ назвал сложной и напряженной ситуацию на линии фронта

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Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал сложной для украинских военных ситуацию на линии боевого соприкосновения. Об этом говорится в Telegram-канале генштаба ВСУ.

«Ситуация на фронте остается сложной и напряженной», — заявили там.

19 ноября в генштабе ВСУ тоже сообщали о сложной ситуации на всей линии фронта. Тогда отмечалось, что наиболее трудным для Украины остаются боевые действия на Красноармейском (Покровском) и Кураховском направлениях.

23 ноября во время международной конференции по продовольственной безопасности в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменить подходы к управлению ВСУ. По мнению главы государства, офицеры должны видеть солдат. Генералы должны быть в окопах, отметил глава государства. Он добавил, что сейчас основная задача главкома ВСУ Александра Сырского заключается в сокращении бюрократии в армии, а в приоритете находится «нравственное состояние военного».

Ранее Сырский распорядился создать центры рекрутинга в каждой бригаде ВСУ.

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