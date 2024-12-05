Украинцы начали осознавать, что их настигает «долгожданный крах» в зоне специальной военной операции. Об этом заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«ВСУ разваливаются на части прямо сейчас, <…> это долгожданный крах, и он происходит ускоренными темпами. Украинцы начинают сдаваться в плен в таком количестве, какого еще не бывало», — заявил эксперт.

По его словам, на Украине настолько боятся российской армии, что находятся в отчаянии из-за происходящего в зоне конфликта. Кроме того, те неудачи, которые постигают украинские войска на фронте, а также проблемы с энергообеспечением могут привести к возобновлению оттока населения, утверждает экс-разведчик.

Риттер добавил, что эти утверждения принадлежат не ему, а многим аналитикам. По словам экс-разведчика, минимум пять миллионов украинцев покинут Украину в ближайшие сроки, поскольку они не смогут выжить без электричества и отопления.

29 ноября председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что украинцы массово бегут на территории, вошедшие в состав России. Политик уточнил, что после государственного переворота на Украине начался процесс, который на сегодняшний день можно назвать «воссоединением украинского народа с Россией».

В сентябре на сайте центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны сообщалось, что зимой украинцев может ожидать отключение электроэнергии до 20 часов в сутки. Глава минэнерго Украины Герман Галущенко утверждал, что зима периода 2024 — 2025 года может стать самой сложной для украинцев в истории их страны на фоне повреждений в украинской инфраструктуре.

Ранее Зеленскому предсказали возмездие со стороны украинцев.