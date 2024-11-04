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Зеленскому предсказали возмездие со стороны украинцев

Глава крымского парламента Константинов: Зеленский не избежит возмездия

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет избежать возмездия со стороны бывших граждан страны, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат обратил внимание, что россиян не должна волновать личная судьба Зеленского. Украинский лидер может сам о себе позаботиться, подчеркнул он.

«Трудно представить, где бы он мог спрятаться от гнева бывших граждан бывшей Украины, которые обязательно захотят справедливого возмездия. Но это точно не наша забота — как он там будет спасаться», — сказал Константинов.

По мнению парламентария, в будущем прозападные власти на Украине обязательно потерпят крах. Когда это произойдет, на соответствующих территориях надо будет заново «выстроить мирную жизнь». Ответственной за этот процесс станет именно Россия, считает депутат.

«Но делать это лучше с опорой на местные кадры — из тех, кто не принял государственного переворота, кто оказался в политической эмиграции или был вынужден уйти в подполье», — уточнил председатель регионального законодательного органа.

Ранее американский полковник спрогнозировал бегство Зеленского с Украины в Великобританию.

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