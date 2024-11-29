Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что украинцы массово бегут на территории, вошедшие в состав России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте организации.

«После государственного переворота на Украине начался процесс, который сегодня можно с полной уверенностью назвать воссоединением украинского народа с Россией», — сказано в сообщении Медведчука.

Председатель совета «Другой Украины» указал, что в 2014 году своим правом на самоопределение воспользовались 2,5 миллиона жителей Крыма и Севастополя, а в 2022 году аналогичный шаг совершили жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«На сегодняшний день это 6,1 миллиона человек, а с учетом тех, кто работал и учился в РФ до начала спецоперации, и тех, кто переехал в Россию в 2022 году, – более 7,1 миллиона граждан Украины», — утверждает Медведчук.

Согласно его заявлению, всего выбор в пользу России сделали 15,7 миллиона украинцев.

22 ноября Медведчук заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда уничтожили в своей стране все демократические институты, и в этих условиях граждане могут высказать свое недовольство только вооруженным восстанием. По его мнению, бунтовщикам «нужно будет выкинуть Зеленского» из переговорного процесса между США и Россией и войти туда самим, поскольку он не является легитимным правителем и не может вести никакие переговоры, тем более о мире.

Ранее экс-главком НАТО заявил об усиливающемся отчаянии Зеленского.