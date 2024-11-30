Минобороны Украины решило не снимать с воинского учета непригодных к службе

На Украине те, кого призвали непригодными к службе, продолжат стоять на военном учете. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на приказ №686 минобороны страны.

По данным издания, в положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ было внесено соответствующее изменение, однако пока неясно, как оно соотносится с законом «О воинской обязанности и военной службе». По нему с военного учета должны быть сняты в том числе пропавшие без вести, вышедшие из украинского гражданства, признанные непригодными к военной службе и достигшие предельного возраста пребывания в запасе.

На этом фоне источник в генштабе ВСУ заявил, что на Украине после прохождения повторной медкомиссии 45% военнообязанных с ограниченной годностью к службе в армии сочли годными. 18 мая в республике вступил в силу закон, предполагающий более жесткие правила мобилизации. По нему в том числе отменялась категория «ограниченно годен», теперь есть лишь «годен» и «не годен». До 4 февраля 2025 года «ограниченно годные к военной службе» должны еще раз пройти военно-врачебную экспертизу.

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. Такой подход нередко вызывает недовольство и противодействие среди украинцев. Например, 22 ноября украинские СМИ написали, что большинство мужчин в Харькове отказываются выходить на работу из-за облав, которые на предприятиях устраивают сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата).

Ранее США призвали Украину снизить призывной возраст.