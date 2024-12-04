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Российские войска ведут бои за Новый Комар в ДНР

Рогов: российские войска ведут бои за Новый Комар в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ вошли в населенный пункт Новый Комар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Российские войска выравнивают линию фронта южнее Великой Новоселки, около 10 квадратных км освободили», — сказал он.

По его словам, российские войска вошли в населенный пункт Новый Комар, где идут активные боевые действия против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

4 декабря стало известно, что семеро военных отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины сдались в плен российским войскам в Великой Новоселке в Донецкой народной республике. По словам украинских военнослужащих, они решили сдать оружие, когда на их позиции вошли российские солдаты.

Ранее военные сообщили о тяжелом положении ВСУ в Великой Новоселке.

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