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ВС РФ взяли под контроль трассу Запорожье — Курахово

Кимаковский: военные РФ взяли под полный контроль трассу Запорожье — Курахово

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Станислав Красильников/РИА Новости

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что российские военные взяли под контроль трассу ЗапорожьеКурахово.

По его словам, трасса является главной транспортной артерией для снабжения ВСУ на южнодонецком участке фронта.

«Наше южное направление работает с северного берега Кураховского водохранилища, вытесняя противника. И уже взяли под контроль трассу Курахово-Запорожье», — поделился Кимаковский.

Он уточнил, что под огневым контролем ВС РФ находится достаточно большой участок трассы.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска в течение суток поразили инфраструктуру военных аэродромов и склады боеприпасов украинской армии.

Удары наносились ракетными войсками, артиллерией, авиацией и с помощью беспилотников.

Российские военные также нанесли удары по объектам украинской армии в районе железнодорожного вокзала в Тернополе на Западной Украине.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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