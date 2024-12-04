ВС РФ взяли под контроль трассу Запорожье — Курахово

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что российские военные взяли под контроль трассу Запорожье — Курахово.
По его словам, трасса является главной транспортной артерией для снабжения ВСУ на южнодонецком участке фронта.
«Наше южное направление работает с северного берега Кураховского водохранилища, вытесняя противника. И уже взяли под контроль трассу Курахово-Запорожье», — поделился Кимаковский.
Он уточнил, что под огневым контролем ВС РФ находится достаточно большой участок трассы.
До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска в течение суток поразили инфраструктуру военных аэродромов и склады боеприпасов украинской армии.
Удары наносились ракетными войсками, артиллерией, авиацией и с помощью беспилотников.
Российские военные также нанесли удары по объектам украинской армии в районе железнодорожного вокзала в Тернополе на Западной Украине.
Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.