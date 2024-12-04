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Рогов рассказал об успехе ВС России в Курахово

Рогов: российские войска выбили ВСУ из большей части города Курахово в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из большей части города Курахово, расположенного в западной части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Также он отметил, что инициатива находится в руках бойцов Вооруженных сил России, которые ведут активные действия наступательного характера.

Накануне Рогов рассказал, что российские военнослужащие почти раскололи группировку ВСУ, принимающую участие в боях на Кураховском направлении.

29 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что принял решение усилить группировку украинской армии на Покровском (российское название — Красноармейское) и Кураховском направлениях.

Курахово — один из крупнейших городов в западной части ДНР. Он находится на расстоянии 46 километров от города Донецка и 30 километров от города Красноармейска.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.

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