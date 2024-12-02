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Военные сообщают о тяжелом положении ВСУ в Великой Новоселке

ТАСС: ВСУ практически блокированы в Великой Новоселке

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически заблокирована в районе Великой Новоселки из-за успешных действий российской армии — дороги к населенному пункту либо блокированы, либо находятся под постоянным обстрелом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российской армии.

«С севера Великая Новоселка отрезана, там были основные дороги, по которым шло снабжение украинской группировки из направления Запорожья и Покровска», — заявили силовики, добавляя, что к западу от населенного пункта оставшиеся подъездные пути находятся под огневым контролем артиллерии.

Военные пояснили, что даже если подразделения ВСУ попытаются сбежать из Великой Новоселки, то они понесут тяжелые потери.

До этого подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Петровка в Донецкой народной республике.

Помимо этого, российские военнослужащие отразили 11 контратак ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры взятия под контроль Новоалексеевки.

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