Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

К подразделениям ВС Сирии у Эс-Саана прибыло большое подкрепление

Al Ekhbariya: Сирия стягивает силы в провинцию Хама, где идут бои

close
Shutterstock

К подразделениям Вооруженных сил Сирии у населенного пункта Эс-Саан прибыло большое подкрепление. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya.

По данным журналистов, сирийская армия «ликвидировала десятки боевиков в районах населенных пунктов Эс-Саан и Шейх-Хилал», где продолжаются бои с террористическими формированиями.

4 декабря министерство обороны Сирии сообщало, что офицеры и курсанты военной академии им. Хафеза Асада, которые были блокированы террористическими вооруженными формированиями в районе Эс-Сафира к юго-востоку от города Алеппо, сумели прорвать окружение в координации с Россией.

27 ноября телеканал CNN сообщал, что сирийские боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) начали крупномасштабную атаку на правительственные силы в Алеппо, что стало первым за многие годы крупным обострением отношений между сторонами. В результате боевых действий они захватили 13 населенных пунктов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявляла, что российская сторона решительно осуждает террористическое нападение боевиков на Сирию. По словам Захаровой, среди нападавших боевиков-иностранцев много выходцев из постсоветского пространства. Она добавила, что в данной ситуации «не обошлось и без так называемого украинского следа».

Ранее сообщалось, что власти США не удивились атакам боевиков в Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами