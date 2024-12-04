К подразделениям Вооруженных сил Сирии у населенного пункта Эс-Саан прибыло большое подкрепление. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya.

По данным журналистов, сирийская армия «ликвидировала десятки боевиков в районах населенных пунктов Эс-Саан и Шейх-Хилал», где продолжаются бои с террористическими формированиями.

4 декабря министерство обороны Сирии сообщало, что офицеры и курсанты военной академии им. Хафеза Асада, которые были блокированы террористическими вооруженными формированиями в районе Эс-Сафира к юго-востоку от города Алеппо, сумели прорвать окружение в координации с Россией.

27 ноября телеканал CNN сообщал, что сирийские боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) начали крупномасштабную атаку на правительственные силы в Алеппо, что стало первым за многие годы крупным обострением отношений между сторонами. В результате боевых действий они захватили 13 населенных пунктов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявляла, что российская сторона решительно осуждает террористическое нападение боевиков на Сирию. По словам Захаровой, среди нападавших боевиков-иностранцев много выходцев из постсоветского пространства. Она добавила, что в данной ситуации «не обошлось и без так называемого украинского следа».

Ранее сообщалось, что власти США не удивились атакам боевиков в Сирии.