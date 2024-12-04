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В МИД РФ осудили террористическое нападение боевиков на Сирию

Захарова: РФ решительно осуждает террористическое нападение боевиков на Сирию

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская сторона решительно осуждает террористическое нападение боевиков на Сирию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, признанные таковыми СБ ООН», — заявила она.

По словам Захаровой, среди нападавших боевиков-иностранцев много выходцев из постсоветского пространства. Она добавила, что в данной ситуации «не обошлось и без так называемого украинского следа». Дипломат уточнила, что спецслужбы киевского режима связаны с боевиками террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). По ее словам, это не первый регион, где киевский террористический режим будет применять свой преступный опыт.

27 ноября телеканал CNN сообщал, что сирийские боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) начали крупномасштабную атаку на правительственные силы в Алеппо, что стало первым за многие годы крупным обострением отношений между сторонами. В результате боевых действий они захватили 13 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что власти США не удивились атакам боевиков в Сирии.

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