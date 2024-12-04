Офицеры и курсанты военной академии им. Хафеза Асада, которые были блокированы террористическими вооруженными формированиями в районе Эс-Сафира к юго-востоку от города Алеппо на севере Сирии, сумели прорвать окружение в координации с Россией. Об этом сообщило сирийское министерство обороны на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В сообщении отмечается, что благодаря «совместной координации между Сирией и РФ на военном и политическом уровнях блокада была прорвана, обеспечен отход курсантов по направлению к городу Хомс».

4 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона решительно осуждает террористическое нападение боевиков на Сирию. По словам Захаровой, среди нападавших боевиков-иностранцев много выходцев из постсоветского пространства. Она добавила, что в данной ситуации «не обошлось и без так называемого украинского следа».

27 ноября телеканал CNN сообщил, что сирийские боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) начали крупномасштабную атаку на правительственные силы в Алеппо, что стало первым за многие годы крупным обострением отношений между сторонами. В результате боевых действий они захватили 13 населенных пунктов.

Ранее в США рассказали о поддержке Украиной террористов в Сирии.