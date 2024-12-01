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В пригородах Алеппо и на севере Сирии идут бои между курдами и боевиками

Курдские ополченцы отражают атаки боевиков в пригородах Алеппо и на севере Сирии

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/Reuters

Вооруженное курдское ополчение удерживает позиции в предместьях Алеппо. Об этом в интервью саудовскому телеканалу Al Hadath заявил официальный представитель коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Фархад Шами.

По его словам, курды ведут бои в кварталах Бени-Зейд, Шейх-Максуд, Эль-Азамия и не пропускают туда вошедших в город террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России).

Шами отметил, к западу от Алеппо в районе Телль-Рифаат курдские ополченцы отражают атаки протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА). В Телль-Рифаате находятся 300 тыс. беженцев из курдского региона Африн, оккупированного турецкой армией во время военной операции в 2018 году на севере Сирии.

По информации телеканала, отряды ССА перерезали ведущее в Телль-Рифаат из Мандбиджа шоссе и блокировали подступы к городу. На северо-востоке Алеппо протурецкие формирования перешли в наступление под городом Эль-Баб и в Тадифе.

1 декабря сообщалось, что исламистские радикалы захватили зенитно-ракетные комплексы «Панцирь» и С-200 на авиабазе Квайрис, которая находится вблизи Алеппо, второго по величине города Сирии.

Ранее власти США не удивились атакам боевиков в Сирии.

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