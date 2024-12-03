Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов рассказал о попытках российских войск расколоть группировку ВСУ в ДНР

Рогов: военные ВС РФ почти раскололи группировку ВСУ на Кураховском направлении

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие почти раскололи группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимающую участие в боях на Кураховском направлении в западной части Донецкой народной республики (ДНР), на несколько частей. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время военные Вооруженных сил РФ продолжают дробить украинские формирования на данном участке фронта. В частности, они активно наступают к северу от города Курахово. Как сказал Рогов, соответствующие действия российских подразделений могут лишить отряды ВСУ в населенных пунктах Курахово и Солнцевка возможности объединиться.

«Таким образом, Кураховская группировка противника разделится еще на несколько частей и будет сегментирована», — пояснил член Общественной палаты РФ.

В то же время он добавил, что сейчас бойцы ВС РФ продвигаются южнее Курахово. Благодаря успешным наступательным действиям им удалось взять под свой контроль территорию протяженностью более пяти квадратных километров, расположенную восточнее и северо-восточнее села Анновка.

Курахово — один из крупнейших городов в юго-западной части ДНР. Он находится на расстоянии 46 километров от города Донецка и 30 километров от города Красноармейска (украинское название — Покровск).

Ранее президента Украины Владимира Зеленского обвинили в нежелании спасать военных ВСУ в Курахово.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами