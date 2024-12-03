Российские военнослужащие почти раскололи группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимающую участие в боях на Кураховском направлении в западной части Донецкой народной республики (ДНР), на несколько частей. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время военные Вооруженных сил РФ продолжают дробить украинские формирования на данном участке фронта. В частности, они активно наступают к северу от города Курахово. Как сказал Рогов, соответствующие действия российских подразделений могут лишить отряды ВСУ в населенных пунктах Курахово и Солнцевка возможности объединиться.

«Таким образом, Кураховская группировка противника разделится еще на несколько частей и будет сегментирована», — пояснил член Общественной палаты РФ.

В то же время он добавил, что сейчас бойцы ВС РФ продвигаются южнее Курахово. Благодаря успешным наступательным действиям им удалось взять под свой контроль территорию протяженностью более пяти квадратных километров, расположенную восточнее и северо-восточнее села Анновка.

Курахово — один из крупнейших городов в юго-западной части ДНР. Он находится на расстоянии 46 километров от города Донецка и 30 километров от города Красноармейска (украинское название — Покровск).

Ранее президента Украины Владимира Зеленского обвинили в нежелании спасать военных ВСУ в Курахово.