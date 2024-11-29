Сырский объявил о планах усилить ВСУ на двух направлениях

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что принял решение усилить группировку украинской армии на Покровском и Кураховском направлениях.

Сырский посетил эти участки и пообщался с командирами ВСУ, «которые участвуют в боях, решают проблемные вопросы и оказывают всестороннюю помощь».

«По итогам проведенной работы приняты все необходимые решения для укрепления резервных частей, дополнительных боеприпасов, оружия и военной техники», — написал Сырский.

26 ноября главнокомандующий украинской армии провел встречу с военными корреспондентами и блогерами, на которой сообщил о подготовке нового контрнаступления. Ситуацию на Покровском и Кураховском направлениях он назвал тяжелой.

25 ноября Сырский распорядился создать подразделения по рекрутингу военных в каждой бригаде. Таким образом командование ВСУ намерено улучшить организацию мероприятий по вербовке добровольцев.

Ранее Зеленский назвал причину неукомплектованности ВСУ на востоке Украины.