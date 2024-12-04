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Российские военные ведут охоту за расчетами FPV-дронов ВСУ

Российские военные обнаруживают и уничтожают расчеты украинских FPV-дронов

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Ashley Chan/Global Look Press

Российские бойцы ведут охоту за украинскими расчетами FPV-дронов. Об этом РИА Новости сообщил командир группы отдельной бригады специального назначения Южного военного округа (ЮВО) с позывным «Варяг».

По словам военного, в настоящее время приоритетными целями являются профессиональные расчеты противника. После обнаружения российские бойцы уничтожают их всеми доступными способами в течение нескольких минут.

1 декабря Минпромторг России провел совещание по вопросу создания средств обнаружения и противодействия FPV-дронам на оптоволоконных каналах связи Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 ноября сообщалось, что в Харьковской области военным группировки войск «Север» удалось при помощи FPV-дронов уничтожить украинский танк.

Накануне военное ведомство показало прямое попадание FPV-дронов ВС РФ по автомобилям ВСУ под Харьковом. Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области с помощью БПЛА были выявлены пять единиц автомобильной техники ВСУ, было также принято решение об огневом воздействии на машины противника.

Ранее Маск спрогнозировал судьбу пилотируемой авиации в войнах будущего.

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