Маск спрогнозировал судьбу пилотируемой авиации в войнах будущего

Пилотируемую авиацию в войнах будущего ждет поражение. Об этом сообщил миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Пилотируемые людьми истребители будут уничтожены очень быстро», — отметил он.

По мнению Маска, человечество будет использовать гиперзвуковые ракеты и беспилотные летательные аппараты.

В мае Маск прогнозировал, что в войнах будущего многое будет зависеть от дронов, а определяющую роль в конфликтах будет играть качество конструируемых устройств.

В конце сентября Маск заявил, что скоро произойдет битва «роев беспилотников». По его словам, эти сражения «поразят воображение».

В середине сентября командир взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в бригаде «Эспаньола» с позывным «Гусар» отмечал, что современные FPV-дроны способны уничтожать живую силу с огромной эффективностью, и против них нет никаких контрмер. По словам военного, до недавних пор многие не придавали значения роли этих БПЛА, говоря об их ограниченной роли в качестве противотанковой управляемой ракеты.

Ранее российские военные начали применять FPV-дроны «Ключ» на Курском направлении.